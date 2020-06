Momenti di tensione e smarrimento, nel sabato pomeriggio della Casertana. Oggi era in programma la conferenza stampa del nuovo direttore generale del club rossoblù, Vincenzo Todaro. Ma poco prima dell'inizio, tre individui hanno fatto irruzione nella sala stampa dello stadio Pinto per poi azionare degli estintori contro i presenti. La polvere degli apparecchi ha così invaso immediatamente la stanza, dove si trovavano già alcuni giornalisti e la moglie del presidente D'Agostino. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli aggressori si sarebbero rapidamente dileguati, con le forze dell'ordine accorse poco dopo sul luogo dell'inconsueto episodio le cui cause sono ancora da stabilire. Intanto la Casertana procederà sporgendo denuncia contro ignoti, mentre la conferenza stampa del dg Todaro è stata rinviata a data da destinarsi.