Nella sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha presentato Milan Futuro. La nuova squadra U23 dei rossoneri disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione

Giornata di parole in quel di Milanello con Zlatan Ibrahimovic che, affiancato dal nuovo (e primo) allenatore del Milan Futuro Daniele Bonera, ha presentato la stagione che attende i rossoneri al loro debutto in Serie C con il progetto seconda squadra: "Il responsabile del Milan Futuro sarà Jovan Kirovski, che si occuperà anche del mercato. Bonera sarà l'allenatore, ha grande esperienza e ha giocato al Milan per tanti anni. Ha lavorato tanto con i giovani ed è stato anche con Pioli. Per noi la scelta è giusta". E sulla decisione del nome nessun dubbio: "È importante mandare un messaggio globale. Chi entra nel Milan Futuro sarà il futuro del Milan. C'è credibilità, è il nome giusto. Mi piace, funziona anche all'inglese".

Ibra: "Crediamo tanto in Camarda, ma dobbiamo proteggerlo" Prima uscita ufficiale del Milan Futuro il prossimo 10 agosto, contro il Lecco in occasione del primo turno di Coppa Italia. Milan e Milan Futuro un'unica entità, come sottolinea lo stesso Ibra: "L'U23 sarà un copia e incolla della prima squadra. Come ho detto è una squadra sola, è una cosa nuova anche per noi. L'idea è che, una volta entrati in prima squadra, i nostri giocatori non tornino indietro. Tra tutti, Jimenez sarà il vice di Theo Hernandez. Se Camarda fosse stato pronto sarebbe stato il nostro numero 9 oggi. Ci crediamo tanto, ma dobbiamo proteggerlo. Abbiamo una grande responsabilità. Per il numero 9 della prima squadra parleremo da lunedì, quando inizia il raduno della squadra di Fonseca".

"Parlo tutti i giorni con Cardinale, è molto positivo" Parole anche per il numero uno rossonero Cardinale da parte dello svedese: "Con lui parlo tutti i giorni, prende il Milan come una cosa molto personale. Ascolta tanto ed è molto aperto alle idee che portiamo. Lui vuole i risultati, è ovvio. Vuole che il club cresca e che portiamo risultati. Il Milan Futuro è una di queste idee per portare qualcosa di nuovo nel club. Non sarà facile, ma è tutto sotto controllo. Siamo tutti con Bonera, tutti insieme per mandare avanti la barca. Non dipende mai da una sola persona, dipende da tutta la società. Cardinale è positivo, molto positivo per come lavoriamo. Ma alla fine contano solo i risultati, e con questo progetto i risultati devono essere quelli di portare più talenti possibili in prima squadra".