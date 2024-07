Serie C 2024-25, il 15 luglio il calendario

Il calendario completo della stagione 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11. Prima giornata al via il 25 agosto. Tutta la Serie C è solo su Sky e NOW con 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione

Poco più di un mese e la Serie C tornerà in campo per la nuova stagione sportiva. E' allora il momento di svelare il calendario della stagione 2024-25 che verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11. Lo ha annunciato il Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare. Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (date ancora da stabilire) e pausa invernale fissata al 29 dicembre.