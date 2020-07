Playoff Serie C: il programma del secondo turno

Proseguono i playoff di Serie C, arrivati al secondo turno con cinque gare in programma nella giornata di domenica 5 luglio. Nel girone A c'è la qualificazione direttamente alla prossima fase del Novara, che vincerà a tavolino per la rinuncia del Pontedera. L'altra gara sarà quella tra l'Alessandria e il Robur Siena. Nel girone B, invece, si giocheranno Sudtirol-Triestina e Padova-Feralpisalò. Nel girone C la Ternana ospita il Catania, mentre il Potenza riceve il Catanzaro. Le squadre vincenti avranno accesso alla fase nazionale, che quindi riguarderà tutti e tre i gironi di Serie C. In caso di parità al 90', passerà il turno la squadra meglio piazzata secondo la classifica della regular season.