Arrivano dal Massimino di Catania le emozioni maggiori del primo turno dei playoff di Serie C. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli infatti ha superato la Virtus Francavilla per 3-2 accedendo al secondo turno degli spareggi promozione. Una partita davvero incredibile, condizionata anche dall’improvviso blackout che ha costretto l’arbitro a interrompere il match, con la Virtus Francavilla avanti 2-1 (erano in vantaggio di due gol). Nella ripresa però si vede un altro Catania, squadra capace prima di riacciuffare il pareggio e poi di vincere la partita grazie alla rete in pieno recupero di Pinto. Zero gol nelle altre tre gare del primo turno playout, risultati che hanno garantito la qualificazione a Catanzaro, Novara e Padova. Giovedì alle 20.30 si giocherà Ternana-Avellino, gara che completerà il quadro del primo turno playoff.

Playoff, i risultati del primo turno