La Reggiana torna in Serie B dopo 21 anni dall'ultima volta e al Mapei Stadium e in città esplode la festa per i ragazzi di Alvini, che hanno sconfitto il Bari per 1-0 grazie al gol del giovane Kargbo all'inizio della ripresa. Gli emiliani raggiungono così Monza, Vicenza e Reggina, già promosse

REGGIANA IN B: LA FESTA DEI TIFOSI. VIDEO