Così Vincenzo Vivarini, allenatore del Bari, nel pre-partita:

"Ci tenevamo ad arrivare fino in fondo, ora è importante vincere. Le partite di playoff non sono mai facili, come quella contro la Carrarese. Complimenti alla mia squadra per come ha reagito e vinto il match. Mi dispiace per i nostri tifosi che non ci saranno, ma sappiamo che abbiamo una città alle spalle. C'è stato un grande lavoro sotto l'aspetto fisico e mentale, penso si sia visto in campo. Come noi anche la Reggiana ha un buon calcio con un possesso palla sviluppato: la guerra la faremo proprio su questo, spero riusciremo a gestire la partita nel miglior modo possibile"