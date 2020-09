Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha definito la composizione dei gironi della Serie C per la stagione 2020-21. Foggia e Bisceglie le due squadre ammesse dopo il declassamento di Picerno e Bitonto. Martedì 16 settembre il sorteggio dei calendari

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha stabilito la composizione dei gironi della Serie C per la stagione 2020-21. Era da dirimere la questione legata al girone C per stabilire quali squadre dovessero prendere il posto di Picerno e Bitonto, penalizzate dalla Giustizia Sportiva e dunque non ammesse al campionato. Le squadre ammesse a partecipare sono il Foggia e il Bisceglie in attesa di finalizzare le procedure d'iscrizione. Domani il sorteggio dei calendari.