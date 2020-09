La decisione del Giudice Sportivo dopo che il Trapani non aveva disputato la gara d'esordio stagionale la scorsa domenica (27 settembre): "La società risultava priva dell'indicazione del medico sociale e dell'allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020-21"

È 0-3 a tavolino. E un punto di penalizzazione. Questa la decisione del Giudice Sportivo. Il caos durante la prima giornata del campionato di Serie C (girone C) che avrebbe dovuto vedere in campo Trapani contro Casertana, e dove lo stesso Trapani si è visto negare la possibilità di scendere in campo. Il motivo? L'assenza del medico sociale, constatata prima del calcio d'inizio dagli ispettori della Procura Federale e della Lega Pro. Nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo si legge come "la distinta presentata dalla società Trapani risultava priva dell'indicazione del medico sociale e dell'allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021". Dunque sconfitta 0-3 a tavolino e penalizzazione di un punto da scontare nella classifica della stagione in corso.