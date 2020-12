La partita in programma alle 17.30 è iniziata con 45 minuti di ritardo dopo l'intervento dell'Asl competente che ha messo in atto un'ulteriore giro di test rapidi per 3 giocatori febbricitanti della squadra campana. Le posizioni dei due club e della Lega Pro

È iniziata 45 minuti dopo la partita di Serie C (girone C) tra Casertana e Viterbese. La partita in programma al “Pinto” di Caserta era in programma alle 17:30 ma, i campani, hanno 15 giocatori risultati positivi al coronavirus e, si sono presentati in distinta con soltanto nove uomini. Tre di loro con alcuni decimi di febbre (anche se negativi all’ultimo giro di tamponi). Poco prima del match, c’è stato l’intervento dell’Asl competente che ha sottoposto questi giocatori a un ulteriore test rapido. Poco più di 45 minuti dopo, i nove giocatori a disposizione dell’allenatore Federico Guidi sono scesi in campo per iniziare la partita anche se due in meno rispetto all’avversario.

La posizione della Casertana

La società campana aveva pubblicato una nota prima del match spiegando il proprio punto di vista sulla situazione: “Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati e per le proprie famiglie. Ben 15 positivi al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio a un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio la Casertana Fc è costretta a prendere atto del diniego della Us Viterbese 1908 rispetto a quello che logica vorrebbe fosse un inevitabile rinvio della partita e che per la stessa Lega Pro non è ritenuto necessario”. Per questo motivo, la squadra campana si è vista “costretta a scendere in campo contro la Viterbese con un numero inferiore di calciatori rispetto agli undici titolari, alcuni dei quali sono febbricitanti, sebbene risultati negativi all'ultimo ciclo di tamponi". La settimana scorsa il club di Lega Pro aveva ottenuto il rinvio del match contro il Bisceglie per l'alto numero di tesserati positivi al Covid, spendendo dunque l'unica opportunità concessa di ottenere un rinvio; i contagiati sono aumentati e così la Casertana del presidente Giuseppe D'Agostino sperava in una deroga però rifiutata.