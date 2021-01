Beneficenza Bari, migliaia di peluche in tribuna

Pubblico speciale al San Nicola di Bari per la partita di Serie C contro la Turris. In tribuna erano infatti seduti 1.500 peluches, raccolti grazie all'iniziativa benefica "Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri", promossa dalla scuola calcio ufficiale della Ssc Bari (Intesa Sport Club) in occasione della festa dell'Epifania. Dopo aver 'assistito' alla partita i peluches verranno donati a Enti e associazioni che si occupano di bambini e famiglie in difficoltà del territorio