Serie C, le partite su Sky della 26^ giornata

Domenica 21 febbraio saranno 12 i match della 26^giornata di Serie C trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita). Inoltre, ogni martedì alle ore 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q), appuntamento con “Area C”, l’approfondimento con highlights, interviste e commenti sul turno di campionato. Tutti i gol dei match disputati nel weekend sono visibili dal lunedì, dalle 21.30, sempre su Sky Sport 24