L'ex attaccante prende il posto di Silvio Baldini che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Albinoleffe. Per Di Natale è la prima esperienza tra i grandi dopo aver guidato lo Spezia U17 nella stagione 2019-2020

Antonio Di Natale approda in Serie C. L'ex attaccante è il nuovo allenatore della Carrarese , squadra che milita nel girone A di Serie C. Di Natale subentra in panchina a Silvio Baldini che, dopo la sconfitta di sabato per 3-0 contro l'Albinoleffe, ha rassegnato le proprie dimissioni. Un passo indietro che l'allenatore di Massa aveva già fatto il 21 marzo, dopo il match contro la Giana Erminio. In quel caso, però, la società aveva respinto le dimissioni. Stavolta si tratta di una "volontà irrevocabile espressa da parte dell'allenatore", scrive la Carrarese in comunicato. Dal maestro all'allievo visto Di Natale, da calciatore, ha collezionato 132 presenze sotto la guida di Silvio Baldini tra il 1999 e il 2003 con l'Empoli. "Antonio Di Natale è una persona di indiscussa fama calcistica e indubbie capacità e competenze tecniche" prosegue il club toscano nel comunicato.

La prima volta tra i grandi

Per Antonio Di Natale si tratta della prima esperienza da capo allenatore nel calcio professionistico. Un percorso iniziato nella stagione 2018-2019 al fianco di Pasquale Marino, allo Spezia, nel ruolo di collaboratore tecnico. Poi, l'anno successivo, la prima panchina alla guida della formazione Under 17 del club ligure. Di Natale, nei mesi scorsi, ha conseguito l'esame per il patentino Uefa A, necessario per poter allenare in Serie C. Adesso la prima avventura, alla guida della Carrarese reduce da cinque sconfitte consecutive e con un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. L'obiettivo è la salvezza.