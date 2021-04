Dal primo marzo scorso Marco Amelia è l'allenatore del Livorno, squadra in cui ha anche giocato per tanti anni in Serie A. L'ex campione del mondo sta provando l'impresa di salvare la sua squadra nel girone B di Serie C ma, a 90 minuti dal termine del campionato, il destino del Livorno è ormai appeso a un filo. Nonostante la stagione difficile, Marco Amelia non ha mai perso la sua educazione e signorilità. L'ex portiere del Milan, infatti, al termine di tutte le partite giocate in trasferta ha pulito ogni spogliatoio in cui la sua squadra è stata, insieme al suo staff. Un gesto non nuovo, che Amelia fa da quando allena, sin dai tempi dell'avventura alla Lupa Roma nel 2018. E che, in occasione dell'ultima partita pareggiata per 2-2 contro la Pro Patria, è stato notato dalla società di casa, che si è complimentata pubblicamente con lo stesso allenatore del Livorno.