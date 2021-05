Playoff Serie C, slitta il 2° turno: il calendario

Il rinvio della sfida tra Triestina e Virtus Verona, gara valevole per il primo turno dei playoff di Serie C, ha convinto la Lega Pro a far slittare tutto il secondo turno di una settimana, affinché sia consentito il regolare svolgimento delle partite. Una misura adottata per contenere al meglio le problematiche derivanti dal focolaio di Covid che si è sviluppato all'interno della Virtus Verona, arrivata a contare dieci positivi al coronavirus. La gara, originariamente in programma lo scorso 9 maggio alle 17:30, sarà recuperata il 16 allo stesso orario. Di conseguenza, tutte le partite del secondo turno slittano dal 12 al 19 maggio.