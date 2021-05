Playoff Serie C, secondo turno: 5 gare live su Sky

I playoff della Serie C proseguono, per stabilire chi sarà la squadra promossa in Serie B che andrà ad aggiungersi alle vincenti dei tre gironi (Como, Perugia e Ternana). Mercoledì 19 maggio cinque match del secondo turno dei playoff, tutti in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita)