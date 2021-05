Iniziativa del Palermo per commemorare le vittime della strage di Capaci a 29 anni di distanza dall'attentato. Durante il match dei playoff di Serie C contro l'Avellino alle 17.57 il gioco sarà interrotto per rendere omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro

