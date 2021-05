Serie C, il programma di playoff e playout

Week-end ricco in Serie C, con tante partite decisive per la corsa alla B e per la salvezza. Si parte il sabato con i playout. Fano e Imolese giocheranno la gara d'andata con una settimana di ritardo, dopo l'iniziale rinvio per Covid. Il Legnago ospita il Ravenna e proverà a difendere in casa il prezioso vantaggio costruito all'andata (0-1 in trasferta). Il Bisceglie, invece, farà visita alla Paganese dopo aver vinto la prima partita per 2-1 sul proprio campo. La domenica sarà dedicata ai playoff, arrivati al primo turno della fase nazionale. Alle ore 15.30 si giocherà Pro Vercelli-Sudtirol. Alle ore 17.30 le altre quattro partite, tutte live su Sky Sport. Il ritorno di queste gare è in programma mercoledì 26 maggio.