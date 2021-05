Playoff Serie C, il calendario del primo turno

Dopo le gare d'andata disputate domenica, mercoledì tornano in campo le squadre di Serie C per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff. Tutte sfide ancora apertissime, a partire dal Bari che al San Nicola proverà a ribaltare l'1-0 subito all'andata dalla Feralpisalò. Stesso risultato con il quale il Palermo ha battuto in casa l'Avellino e che proverà a difendere al Partenio. Ripartiranno da una vittoria anche Modena (1-0 all'andata sul campo dell'Albinoleffe) e Pro Vercelli (2-1 contro il Sudtirol), mentre Matelica-Renate si è conclusa sull'1-1. Ecco il programma completo delle gare di ritorno del primo turno dei playoff di Serie C.