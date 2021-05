Bari e Modena out. L’Albinoleffe passa al 97’

I pugliesi non vanno oltre lo 0-0 e vengono eliminati. Stesso destino per i gialloblù, che crollano nel finale ed escono per mano dell’Albinoleffe. Parità nel doppio confronto in Renate-Matelica e Sudtirol-Pro Vercelli, ma passano le seconde. Chiude il programma Avellino-Palermo alle 20:45

Si restringe sempre di più la rosa delle squadre candidate alla promozione in Serie B, ora che si è concluso il primo turno della fase nazionale. Spiccano le eliminazioni illustri di Bari e Modena, rispettivamente superate nel doppio confronto da Feralpisalò e Albinoleffe. Quest’ultima è protagonista di un’incredibile finale di partita allo stadio Braglia, riuscendo a segnare i gol che valgono la qualificazione all’89’ e su rigore al 97’. Il pari tra Renate e Matelica, 1-1 come all’andata, premia i marchigiani; il Sudtirol vince contro la Pro Vercelli ma non basta. Approdano al turno successivo tutte quelle che hanno cominciato in casa. Chiuderà il programma del primo turno la sfida tra Avellino e Palermo: si riparte dall’1-0 in favore dei rosanero nel primo atto.