Sorteggiati gli accoppiamenti per la seconda fase nazionale dei playoff di Serie C: nei quarti di finale si scontreranno Feralpisalò-Alessandria, Renate-Padova, Avellino-Sudtirol e Albinoleffe-Catanzaro. Già stabilito il tabellone con le semifinali e la finale che permetterà a una squadra di conquistare la promozione in Serie B

8 squadre per un solo posto in Serie B. Nella mattinata di giovedì 27 maggio, a Firenze, si sono svolti i sorteggi che hanno stabilito gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C e il tabellone con semifinali e finale. I quarti di finale, in gara di andata e ritorno, si giocheranno domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno 2021. Le gare valide per le semifinali sono in programma domenica 6 giugno (andata) e mercoledì 9 giugno (ritorno), mentre la finale di andata è fissata per domenica 13 giugno, con il ritorno mercoledì 16.