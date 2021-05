Tris del Padova, vincono Avellino e Feralpisalò

Vincono Padova, Feralpisalò e Avellino: è questo quanto emerge al termine delle gare d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. I match di ritorno (a campi invertiti) sono in calendario il prossimo 2 giugno. Grande prova del Padova che grazie al successo per 3-1 ottenuto in trasferta sul campo del Renate si avvicina in maniera significativa all’approdo in semifinale: protagonista assoluto di giornata è Cosimo Chiricò, attaccante classe 1991 autore della tripletta decisiva; bellissima la terza marcatura arrivata direttamente su calcio di punizione. A tenere ancora in vita il discorso qualificazione è la rete del Renate arrivata in pieno recupero con il rigore trasformato da Kabashi. Successo importante anche quello ottenuto dall’Avellino che grazie alle due reti arrivate nella ripresa (Tito di sinistro e Santaniello di testa) supera il Sudtirol; vince anche la FeralpiSalò che ottiene la meglio sull’Alessandria grazie alla rete realizzata di testa da Scarsella. Pareggiano 1-1 Albinoleffe e Catanzaro: avanti i calabresi con Carlini, nel finale gran gol di Mondonico che ristabilisce il punteggio di parità.