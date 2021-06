Longo, Alessandria: "Si cerca di entrare in campo avendo curato ogni particolare per fare una grande prestazione e centrare questa vittoria. Servono tutte le componenti, non basterà solo il cuore, bisognerà essere lucidi, non si può dimenticare la tecnica perché bisognerà giocare in maniera pulita. Ci sono giocatori di ottimo livello da entrambe le parti, gli attaccanti potranno spostare gli equilibri anche con qualche giocata personale. Non toglierei nessuno al Padova, perché le finali si devono giocare contro squadre al completo. E' bello affrontare avversari di grande livello come il Padova"