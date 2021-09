Messina-Palermo finisce 1-1: in gol Baldé e Soleri

Nel girone A prosegue il cammino a punteggio pieno di Padova e Pro Vercelli, entrambe vittoriose per 2-1 contro Pergolettese e Pro Sesto. Nel girone C termina in parità il derby siciliano tra Messina e Palermo giocato a Vibo Valentia

Termina in parità il derby di Sicilia tra ACR Messina e Palermo, valido per la seconda giornata del girone C di Serie C. Al "Luigi Razza" di Vibo Valentia (il Messina non ha ancora il suo stadio a disposizione) finisce 1-1 . Vantaggio dei giallorossi con Ibou Baldé, fratello dell'attaccante del Cagliari Keita Baldé, nel recupero del primo tempo. La risposta del Palermo, che ha sbagliato un rigore con Floriano, arriva nella ripresa con Soleri che insacca con un facile tap-in dopo la parata di Lewandowski su Luperini.

Nel girone A, invece, solo due squadre proseguono il loro cammino a punteggio pieno: sono Padova e Pro Vercelli. I veneti sono riusciti a vincere per 2-1 in rimonta contro la Pergolettese: prima il pareggio di Della Latta al 78° minuto, poi il gol vittoria di Biasci a cinque minuti dal novantesimo. Stesso risultato anche per la Pro Vercelli, ma in casa della Pro Sesto. Decisivi i gol di Comi ed Emmanuello.