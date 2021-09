Episodio curioso in Campobasso-Fidelis Andria: un giocatore degli ospiti, avanti 1-0, rimane a terra e un suo compagno calcia fuori il pallone. Il Campobasso batte la rimessa e rilancia per restituire il possesso, ma Tenkorang - che forse non aveva compreso la situazione - interviene e va in gol scatenando la rabbia degli avversari. A quel punto i padroni di casa decidono di lasciar segnare gli ospiti (in realtà solo al secondo tentativo), che poi vinceranno la partita 3-1