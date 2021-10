Continua la fuga del Bari in testa al Girone C: gli uomini di Mignani vanno sotto in due occasioni, ma nella ripresa ribaltano il risultato e si impongono per 4-2 al San Nicola sulla Turris, portando a 6 le lunghezze di vantaggio sul Catanzaro secondo in classifica. La formazione giallorossa ha infatti la meglio in trasferta della Paganese (0-2) e si lancia all'inseguimento del Bari. Importante vittoria del Palermo, che sale al terzo posto, battendo per 3-0 il Foggia di Zeman. Nel Girone A, importante colpo esterno del Renate, che batte 3-2 l'Albinoleffe e si porta a -3 dal Padova capolista, sconfitto sabato sul campo del Lecco. Non ne approfitta l'Alto Adige, bloccato in casa sullo 0-0 dalla Giana Erminio. Nel Girone B, all'inseguimento della capolista Reggiana si lancia il Cesena, che vince 2-0 lo scontro diretto con l'Ancona. Il programma si chiuderà con un altro big match, Virtus Entella-Pescara, lunedì alle ore 21 al Comunale di Chiavari.