Pari tra Bari e Foggia: primo gol per Kaio Jorge

Si è giocato il decimo turno dei gironi A e C di Serie C: la Juventus U23 pareggia con gol di Kaio Jorge. In serata, pari nel derby tra Bari e Foggia. Vittorie per Palermo, Catanzaro e Campobasso, Catania raggiunto sul finale dall'Avellino

Nel turno infrasettimanale di Serie C, questo mercoledì è stata la volta delle partite dei gironi A e C. Nel Girone A, la Juventus U23 è stata fermata sul pari dall'AlbinoLeffe: da segnalare il primo gol in bianconero di Kaio Jorge. Anche la capolista Padova non è andata oltre al pari: in casa del fanalino di coda Pro Sesto, i veneti si sono fatti raggiungere nei minuti di recupero (2-2). Ne approfittano il Sudtirol che batte il Piacenza e si porta a -1 dalla vetta e la FeralpiSalò che esce con tre punti dal campo del Trento e si avvicina alla capolista, ormai distante solo tre lunghezze. Nel Girone C, pari nel derby tra Bari e Foggia (1-1). Vincono Catanzaro (2-0) e Palermo (1-0). Catania raggiunto sul finale dall'Avellino (2-2). La Turris fermata in casa dal Campobasso (2-3). Di seguito, tutti i risultati.