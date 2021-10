Serie C: Bari vola in vetta. Ok Taranto e Monopoli

Il Bari vince contro il Catanzaro al San Nicola (2-1), consolida il primato nel Gruppo C e mantiene le distanze dal Monopoli, vincente sul Monterosi (2-0). Tre punti anche per Taranto, Latina, Paganese e Turris. Pari tra Picerno e Foggia. Tutti i risultati di sabato

Non solo Serie A e calcio europeo. In questo sabato si è giocata anche la dodicesima giornata del Gruppo C di Serie C. Tra tutti i risultati, spicca la vittoria della capolista Bari che batte il Catanzaro 2-1 e consolida il comando della classifica tenendo il Monopoli secondo a cinque lunghezze di distanza. Il Taranto sfrutta il ko del Catanzaro e grazie alla vittoria sul Potenza aggancia i calabresi al terzo posto. Pari tra Picerno e Foggia, vincono Turris, Latina e Paganese. Nel gruppo B, Viterbese e Ancona hanno pareggiato 2-2.