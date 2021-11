Serie C, i risultati della 16^giornata

Ottava vittoria consecutiva per i gialloblù di Tesser, che raggiungono la Reggiana (fermata sul 3-3 dalla Viterbese) in testa al girone B. Nel girone C, show nel primo tempo del Foggia di Zeman, che batte 5-2 la Vibonese e rimane in piena zona play-off. Cade invece il Palermo, sconfitto 1-0 dal Picerno. Nel girone A continua la corsa del Sudtirol, che vince 1-0 a Lecco e si porta a +7 su Padova e Renate

Continua la corsa del Modena, che centra l'ottava vittoria consecutiva e raggiunge la Reggiana in testa al girone B: contro la Pistoiese finisce con un secco 6-1, con tripletta di Scarsella. La capolista viene invece fermata sul 3-3 in casa dalla Viterbese ultima in classifica. Nel girone C, alle vittorie di Bari e Monopoli (che hanno giocato sabato) non risponde il Palermo, sconfitto per 1-0 dall'AZ Picerno. Vince invece il Foggia di Zeman, che rifila quattro gol in 45 minuti alla Vibonese e chiude con un pirotecnico 5-2. Nel girone A continua invece la cavalcata inarrestabile del Sudtirol, che vince 1-0 sul campo del Lecco e raggiunge quota 40 punti (+7 su Padova e Renate).