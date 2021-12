Dopo appena due mesi è finita l'avventura di Ezio Capuano sulla panchina del Messina. Il club giallorosso, ultimo in classifica nel girone C di Serie C, ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore campano dopo la sconfitta per 5-0 contro la Turris. Un bilancio negativo per Capuano, arrivato in Sicilia a metà ottobre al posto di Sasà Sullo: dopo aver conquistato sette punti nelle prime quattro panchine, per il Messina sono arrivate cinque sconfitte nelle ultime sei partite.