Dopo 75 anni di storia, il club siciliano è stato dichiarato fallito dal Tribunale cittadino che ha accolto l'istanza della Procura della Repubblica. Si chiude così un'era nella storia del Catania, protagonista in Serie A dal 2006 al 2014: tanti i campioni in squadra e in panchina. Un amarcord e un augurio: di rivedere in futuro altrettanto talento vestire quei colori...

UFFICIALE IL FALLIMENTO DEL CATANIA