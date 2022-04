Attraverso una nota ufficiale il Tribunale di Catania ha annunciato la cessazione dell'esercizio provvisorio per la società rossazzurra. Di conseguenza, la Figc ha ufficializzato l'esclusione del club rossazzurro dal campionato di Serie C: cambia di conseguenza la classifica del girone C

La decisione era quasi inevitabile ed è arrivata. Il tribunale di Catania ha ufficializzato la cessazione dell'esercizio provvisorio del club siciliano. Questo il testo del comunicato stampa: "Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a". A questo punto il club è escluso ufficialmente dal Girone C del campionato di Serie C e non scenderà quindi in campo nelle ultime tre partite della regular season, a partire da quella in programma domenica 10 aprile contro il Latina.

Il comunicato della Figc

Ad ufficializzare l'esclusione del Catania del campionato è stata la Figc con questa nota: "Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania S.p.A. pronunciata dal Tribunale Civile di Catania - Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell’esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022; preso altresì atto della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Calcio Catania S.p.A., disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data; visti gli artt. 16 e 110 delle N.O.I.F.; delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società Calcio Catania S.p.A., con svincolo del parco tesserati".