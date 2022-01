Serie C su Sky: le partite live della 23^ giornata

Primo turno per la Serie C. Si riparte dalla 23^ giornata. Tra sabato 22 e domenica 23 gennaio sono otto le partite in diretta sui canali Sky Sport

Primo turno del 2022 alle porte per la Serie C. Tra sabato 22 e domenica 23 gennaio si torna in campo dopo un mese di stop per la sosta natalizia prolungata dall'emergenza Covid. L'appuntamento è con la 23^ giornata, quarto turno del girone di ritorno, del campionato 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al pacchetto Sky Calcio. Ecco le gare che saranno trasmesse nel prossimo weekend.