Continua il dominio di Sudtirol e Modena

Questo mercoledì, nei Gironi A e B, si sono giocate le partite valevoli per la 27^ giornata di Serie C. Vincono Sudtirol e Modena, buona operazione per Padova e Cesena. La Juventus U23 giocherà giovedì. Di seguito, tutti i risultati di giornata

Non solo Champions League. Questo mercoledì sera si sono giocate le partite valevoli per la 27^ giornata di Serie C per i gironi A e B. Dove le capoliste non sbagliano: Sudtirol e Modena infatti hanno battuto Giana Erminio e Montevarchi, consolidando così i rispettivi primati (nel caso del Modena, c'è da attendere che la Reggiana giochi domani contro l'Olbia). Importanti vittorie anche per Padova (2-1 al Lecco) e del Cesena (2-0 sul campo dell'Ancona Matelica). La Juventus U23 giocherà giovedì alle 18 contro il Piacenza. Di seguito, tutti i risultati di oggi e le classifiche aggiornate.