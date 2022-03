Modena ko dopo 21 partite, vince il Sudtirol

Dopo ventuno risultati utili consecutivi si ferma la striscia di imbattibilità del Modena. È la notizia di giornata in Serie C dove si è disputato il trentesimo turno nei gironi A e B. Gli emiliani, primi in classifica nel girone B, hanno perso 2-1 contro l'Olbia. Decisiva la doppietta di King Udoh, attaccante classe 1997 cresciuto nel settore giovanile della Juventus, che arriva a 10 gol in stagione. Della sconfitta del Modena (non perdeva dal 9 ottobre 2021) ne ha approfittato la Reggiana che ha battuto 2-0 il Pontedera: la vetta adesso dista solo due punti per gli uomini di Aimo Diana. In chiave salvezza vincono Fermana e Grosseto che hanno battuto Ancona Matelica e Imolese.

Nel girone A è tornato a vincere la capolista Sudtirol. Dopo il ko di Piacenza, la squadra di Ivan Javorcic ha piegato il Mantova con il gol di Casiraghi. I biancorossi mantengono sette punti di vantaggio sul Padova di Massimo Oddo che ha vinto il big match contro la FeralpiSalò (1-0 con gol di Pelagatti) e centrato il diciannovesimo risultato utile di fila. Vittoria all'89° minuto in casa della Pro Sesto per la Juventus U23, al sesto match senza sconfitte, mentre il Lecco ha vinto la quarta partita consecutiva grazie al 3-0 contro la Pergolettese.