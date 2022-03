Tra le tante iniziative contro la guerra in Ucraina anche quella dell'attaccante della Feralpisalò, che ha modificato la maglia con cui è sceso in campo contro la Triestina. E davanti al suo cognome, "Guerra", è spuntato un "No"

Il mondo del calcio continua a mobilitarsi con iniziative per dire "no" alla guerra in Ucraina: tra queste, anche quella di un giocatore che di cognome fa proprio "Guerra", sceso in campo con una maglia leggermente modificata per lanciare il suo messaggio in maniera chiara.



A Simone Guerra, attaccante della Feralpisalo (Serie C) è bastato infatti aggiungere un "NO" davanti al suo cognome, stampato sul retro della maglia, e con questo messaggio ha giocato la partita contro la Triestina, segnando anche una doppietta (3-0 il finale). A riprendere l'iniziativa, il suo stesso club, con un tweet al momento del gol dell'1-0: "Siamo in vantaggio all’intervallo. Ha segnato Simone NO Guerra!".