Rallenta il Modena, Reggiana a -3 dalla vetta

Archiviata la 31^ giornata, la Serie C è tornata subito in campo per il turno infrasettimanale. Martedì dedicato al girone B dove ha rallentato la propria corsa la capolista Modena. La squadra di Attilio Tesser, reduce dalla vittoria convincente contro la Carrarese, ha pareggiato per 1-1 contro il Siena, tornato a fare punti dopo due sconfitte consecutive. Vantaggio dei toscani con Fabbro, poi la risposta dei padroni di casa con il calcio di rigore trasformato da Tremolada. Del pareggio del Modena ne ha approfittato la Reggiana che ha battuto per 3-1 la Vis Pesaro con i gol di Lanini, Arrighini e Guglielmotti ed è tornata a tre punti dal primo posto. In zona play-off continua l'ottimo momento di forma di Pescara e Gubbio, entrambe alla terza vittoria consecutiva, che hanno battuto rispettivamente Cesena e Imolese. Nella lotta salvezza importante successo del Teramo che ha vinto per 1-0 in casa della Fermana. Tre punti che consentono agli abruzzesi di allontanare la zona play-out.