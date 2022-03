I biancorossi di Mignani vicini alla promozione in Serie B, categoria che nel capoluogo pugliese manca da quattro anni. Per festeggiare già domenica contro la Fidelis Andria occorrerà vincere e sperare che il Catanzaro, impegnato sul campo della Juve Stabia, non faccia altrettanto. San Nicola verso il record stagionale sugli spalti 114 ANNI DI BARI: CHI C'ERA L'ULTIMA VOLTA IN SERIE A? Condividi

Bari sogna il ritorno in Serie B. Merito del cammino della squadra di Michele Mignani, che guida il girone C di Serie C con 71 punti, a +10 sul Catanzaro secondo, quando al termine della regular season mancano cinque giornate. Il momento buono per la promozione potrebbe maturare già domenica 27 marzo, quando al San Nicola (fischio d'inizio alle 17.30) sarà tempo di giocare il derby contro la Fidelis Andria.

Bari in B già domenica: le combinazioni necessarie approfondimento Bari ma non solo: tutte le "nobili decadute" in C Perché Antenucci e compagni tornino in B a quattro anni dall'ultima volta già domenica prossima, però, è necessario che si verifichi una combinazione di risultati favorevoli. Al momento il Bari ha infatti 10 punti in più rispetto al Catanzaro ed è in vantaggio negli scontri diretti con i calabresi (vittorie per 2-1 al San Nicola e al Ceravolo) e 15 sull'Avellino, terzo e atteso domenica 10 aprile al San Nicola. Di qui a fine campionato ai biancorossi sarà sufficiente totalizzare cinque punti per avere la matematica certezza del salto di categoria. C'è però la possibilità di festeggiare già domenica. Se dovesse infatti battere la Fidelis Andria, penultima in classifica ma reduce da un tris di risultati utili di fila, il Bari salirebbe a quota 74 punti in classifica con quattro giornate al termine e 12 punti ancora a disposizione. Per tagliare fuori l'Avellino dalla corsa basterebbe un punto ma per festeggiare servirebbe vincere contro la Fidelis e sperare che il Catanzaro, impegnato domenica alle 14.30 sul campo della Juve Stabia, non vinca.

Dalla Fidelis Andria alla Fidelis Andria Il Bari è in vetta al girone C di Serie C dall'alba del campionato. Merito di un avvio importante, con un pareggio e sette vittorie nelle prime otto giornate di campionato. Il tutto nonostante un avvio di stagione con un ko: quello incassato in Coppa Italia il 21 agosto 2021 contro la Fidelis Andria. Da quello 0-1 del San Nicola l'allenatore Michele Mignani e il direttore sportivo Ciro Polito hanno completato l'allestimento di un gruppo granitico, che ha perso solo quattro partite in 33 giornate di campionato e ha superato con cinque vittorie nelle ultime sei gare un piccolo momento di difficoltà, con i ko casalinghi di febbraio contro Messina (1-2) e Campobasso (2-3). Curiosità: domenica i biancorossi hanno il primo match ball stagionale, con la possibilità di festeggiare contro la Fidelis Andria, cancellando otto mesi dopo qual passo falso all'esordio stagionale.

Obiettivo record sugli spalti I numeri sintetizzano l'entusiasmo che anima il capoluogo pugliese. Nella prima partita stagionale, sugli spalti del San Nicola c'erano appena 2407 spettatori (di cui 148 ospiti). A tre giorni dalla sfida di campionato alla Fidelis Andria i biglietti venduti sono circa 10mila e il settore ospiti - con 900 ticket a disposizione - è già sold out. Chi ha raggiunto la biglietteria del San Nicola giovedì ha avuto anche una bella sorpresa: la presenza dell'attaccante Walid Cheddira, del centrocampista Manuel Scavone e del difensore Giacomo Ricci, che si sono prestati a foto e autografi con i tifosi. L'obiettivo è superare i 20431 tagliandi venduti per il derby contro il Foggia, giocato il 20 ottobre 2021 e terminato 1-1. Quel dato rappresenta il record stagionale ma non sol: si tratta della partita con più spettatori negli ultimi sette anni di Serie C. Nella classifica assoluta si sono registrati più tifosi sugli spalti solo in Salernitana-Casertana (21755 nella stagione 2014-2015) e Salernitana-Benevento (20846 nella stessa annata).

