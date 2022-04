Serie C su Sky: le partite live della 35^ giornata

Sabato 2 e domenica 3 aprile si giocano 8 partite della 35^ giornata del campionato di calcio di Serie C, in diretta su Sky per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Mercoledì 6 aprile invece scendono in campo Fiorenzuola e Juventus U23, match della 34^ giornata trasmesso in diretta su Sky Sport 257