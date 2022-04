Follia a Foggia: Iemmello aggredito dagli ultras

Nella partita dello Zaccheria è successo di tutto: sul 5-1 per il Catanzaro un aggressore invade il campo e prova a colpire l'attaccante calabrese Iemmello. Altre invasioni anche dopo il 6-2, con lancio di oggetti e fumogeni. Il Foggia ora rischia pesanti sanzioni. Il presidente del club pugliese: "Chiedo scusa a tutti i tifosi italiani" SERIE C, NEI PLAYOFF ARRIVA IL VAR Condividi

Serata di follia a Foggia. Nel corso del posticipo del lunedì tra i padroni di casa e il Catanzaro, valida per la 36^ giornata del girone C di Serie C e vinta per 6-2 dalla squadra calabrese, gli ultras rossoneri hanno provato ad aggredire il centravanti avversario Pietro Iemmello, ex della partita e autore di una doppietta. Tutto inizia al 19' del secondo tempo, sul punteggio di 5-1 per il Catanzaro: Iemmello sta per battere un calcio di rigore, da lui stesso procurato, quando un invasore lascia la curva Nord ed entra in campo, provando ad aggredire il giocatore. Operazione non andata a buon fine solo grazie all'intervento degli steward, che a fatica bloccano l'uomo. L'aggressore rivolge anche a Iemmello un gesto chiarissimo, agitando il braccio all'altezza della gola: "Te la taglio". La partita è stata interrotta per 11 minuti, intervallo di tempo in cui Iemmello è stato sostituito per evitare che la situazione precipitasse. Fino al fischio finale si sono verificate altre due invasioni, con lanci di fumogeni e oggetti dalla curva.

Vivarini: "Inaccettabile assistere a episodi del genere" leggi anche Bodo: "Knutsen aggredito, video Uefa lo dimostra” Una vera e propria caccia all’uomo, che avrà pesanti conseguenze disciplinari. Iemmello ha giocato nel Foggia dal 2014 al 2016 in Serie C e nella stagione 2018/2019 in Serie B: è stato bersaglio di insulti dagli spalti da parte della tifoseria di casa per tutta la partita. L'arbitro Collu di Cagliari ha anche espulso un collaboratore di Zdenek Zeman, allenatore rossonero, che aveva chiesto a Iemmello di abbandonare la panchina del Catanzaro dopo la sostituzione. La partita si è chiusa in un clima incandescente e ora il campo del Foggia rischia una pesante squalifica. "Non è accettabile che in Italia non si facciano riforme radicali sull’etica della sportività" è stato il commento al fischio finale di Vincenzo Vivarini, allenatore del Catanzaro. "Tutti devono pensare al calcio come divertimento, stare sereni e non si deve assistere ad episodi di violenza. In Italia si concede sempre tutto e si lascia fare ciò che si vuole e nel mondo del calcio è una cosa negativa".

L'AIC: "Atto gravissimo, si faccia giustizia" Solidarietà a Iemmello è arrivata dall'Assocalciatori: "Nel condannare duramente il gravissimo episodio - scrivono dall'AIC - auspichiamo che le autorità competenti facciano luce sulle circostanze che hanno determinato tale evento, inqualificabile ed inaudito. Un atto gravissimo che, purtroppo, si va ad aggiungere alla lunga lista di casi di intimidazioni e violenza nei confronti di tesserati evidenziata nel rapporto 'Calciatori sotto tiro' redatto annualmente dall'Associazione Calciatori". Sull'accaduto si è espressa sui social anche Giulia Elettra Gorietti, attrice e compagna di Iemmello: "Mia figlia ieri guardava il papà giocare e ha dovuto assistere a uno spettacolo che ha tutto tranne che i valori che lo sport deve trasmettere - le sue parole - è impensabile quello che è successo, minacce di morte e tagli di gola mimati in diretta tv. Davanti a dei bambini che guardano la loro squadra. Non parlo mai di calcio ma dopo ieri condanno fortemente il club del Foggia che non sa gestire la sua tifoseria e le partite che avvengono nel proprio stadio. Inutile che si dissocino nelle interviste, lo dimostrino con i fatti".