La 'City Football Group' vuole mettere piede in Italia e avrebbe messo gli occhi sul Palermo, club oggi in Serie C. Per ora si parla di interesse: resta quindi da capire se poi l'affare potrà andare in porto. Nel caso, il club rosanero diventerebbe l'undicesima società a far parte della rete di club gestita dalla holding dello sceicco Mansour