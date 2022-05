Nelle partite d'andata dei playout di Serie C, vincono Trento (3-2 sul campo della Giana Erminio), Fermana (1-0 in casa contro la Viterbese), Paganese (1-0 contro la Fidelis Andria) e Pistoiese (2-1 in rimonta contro l'Imolese). Pari tra Seregno e Pro Sesto (1-1). Tra una settimana i match di ritorno, con gli esiti definitivi delle squadre che resteranno in C e quelle che invece retrocederanno in Serie D

Playout Serie C: il regolamento

Al contrario del playoff, il programma dei playout di Serie C prevede un solo turno. Al termine dei match di ritorno, quindi, saranno note le squadre che saranno salve e quelle che invece retrocederanno in Serie D. In caso di parità, al termine delle gare di andata e ritorno, i criteri per sancire chi avrà avuto la meglio tra le due squadre saranno la differenza reti e poi, nel caso non bastasse, il posizionamento in classifica (chi tra le due squadre aveva concluso la regular season in una posizione più alta in classifica, sarà salva).