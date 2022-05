Playoff Serie C, calendario del 1° turno nazionale

Archiviato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, è tempo di passare alla fase nazionale. Ad entrare in scena sono le terze classificate dei rispettivi gironi più la quarta del gruppo A, il Renate, che ha conquistato il pass grazie al Coppa Italia di categoria. La quinta testa di serie è la Virtus Entella, che giocherà il match di ritorno in casa, per aver conquistato il maggior numero di punti in stagione tra le squadre rimanenti. Si parte domenica 8 maggio con le gare d'andata, mentre quattro giorni più tardi, il 12, ci saranno le partite di ritorno. In caso di parità al termine dei 180 minuti, andrà avanti la squadra meglio classificata nella stagione regolare.