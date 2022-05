Playoff, Avellino fuori: avanti Foggia e Juve U2

Completato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Colpo del Foggia, che passa per 2-1 in rimonta ad Avellino. Vittoria in trasferta a Vercelli per la Juventus Under 23. Il fattore campo premia Pescara e Virtus Entella, che pareggiano in casa ma passano alla fase nazionale. Giovedì 5 maggio i sorteggi, poi in campo domenica 8 e giovedì 12 maggio

PLAYOFF SERIE C, IL REGOLAMENTO COMPLETO