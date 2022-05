Un record assoluto di presenze, circa 32mila, per la gara playoff tra Palermo e Triestina, che si affronteranno stasera al "Barbera" in occasione del match di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale playoff. E la società siciliana ha lanciato un appello a chi sarà presente stasera: andare vestiti di rosa, come 18 anni fa. Come per quel Palermo-Triestina del 2004, gara in cui i rosanero batterono gli alabardati per 3-1 conquistando una storica promozione in Serie A dopo 32 anni.