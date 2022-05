Serie C, il programma del 2° turno nazionale

Otto squadre per un solo posto in Serie B, i playoff di Serie C sono arrivati al secondo turno nazionale: tutto il programma completo con date, orari e canali tv

Il cerchio si stringe, sono rimaste solo otto squadre nei playoff di Serie C: in palio l'ultimo posto nel prossimo campionato di Serie B, dopo le promozioni di Sudtirol, Modena e Bari al termine della regular season. Il secondo turno della fase nazionale si apre nella serata di martedì 17 maggio, con quattro partite in programma. Entrano in gioco le tre secondo classificate della regular season: Reggiana, Catanzaro e Padova. I biancoscudati affronteranno la Juventus U23. Il sorteggio ha posto, inoltre, il Catanzaro contro il Monopoli e la Reggiana contro la Feralpisalò. Chiude il programma la sfida tra Entella e Palermo. Di seguito il calendario completo, con date, orari e canali tv.