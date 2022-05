Playoff Serie C, FeralpiSalò prima semifinalista

I lombardi passano per 2-1 a Reggio Emilia dopo l'1-0 casalingo dell'andata: decisiva la doppietta di Miracoli, inutile la rete emiliana con Cremonesi. Sfideranno in semifinale la vincente della sfida tra Palermo e Virtus Entella. Sabato 21 maggio le altre tre sfide di ritorno dei quarti

approfondimento

Squadre, calendario e regolamento dei playoff di C

La FeralpiSalò è la prima semifinalista nei playoff di Serie C 2021/22. La squadra lombarda, dopo la vittoria casalinga per 1-0 nella gara di andata di martedì, passa per 2-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana e stacca il pass per entrare nell'elenco delle migliori quattro squadre degli spareggi promozione. Determinante la doppietta di Miracoli nel primo tempo, inutile il gol degli emiliani con Cremonesi.

Avvio di gara in salita per la Reggiana. A farsi pericolosa per prima è la FeralpiSalò: Di Molfetta calcia, Venturi para bene ed evita il vantaggio ospite. Al 24' ancora ospiti pericolosi con Carraro: conclusione e palo pieno, sulla respinta Guerra non trova la porta. Al 34' vantaggio Feralpi: Balestrero si invola a rete e viene messo giù da Cremonesi: Miracoli batte Venturi per lo 0-1. Due minuti e ancora Miracoli va a segno: pallone perso al limite dell'area dai granata e l'attaccante trova la doppietta. Dopo tre minuti del secondo tempo la Reggiana riapre la partita con la rete di Cremonesi, poi espulso nel finale. Il protagonista del secondo tempo è Luca Liverani, portiere dei bresciani: respinge in serie la conclusione dalla distanza di Muroni, un tentativo ravvicinato di Zamparo e un colpo di testa pericoloso di Rozzio. Poi la traversa dice no a Rozzio su un colpo di testa. In semifinale la FeralpiSalò sfiderà la vincente di Palermo-Virtus Entella: all'andata è stato successo dei rosanero per 2-1.