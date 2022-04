Serie C, playoff 2022: squadre, calendario e regolamento

10/12 ©Getty

IL REGOLAMENTO - FINAL FOUR



Partecipano alla Final four dei playoff le quattro vincitrici delle gare del secondo turno della Fase Nazionale. Tabellone con sorteggio integrale e gare di andata e ritorno sia per le semifinali che per la finale. In caso di parità dopo i 180', conta la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La squadra vincente è promossa in Serie B