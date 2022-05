Playoff Serie C, il programma delle semifinali

Si parte con le semifinali d'andata, in diretta sui canali Sky Sport. Alle 19.00 Catanzaro-Padova, a seguire Feralpisalò-Palermo. Le sfide di ritorno sono in programma domenica

I playoff di Serie C entra nel vivo con la final four. Catanzaro, Feralpisalò, Padova e Palermo si contenderanno l'ultimo posto in Serie B. Le due partite si giocheranno in sfide di andata e ritorno: in caso di parità dopo 180 minuti, si proseguirà con supplementari e calci di rigore. Ad aprire il programma, alle ore 19.00, sarà Catanzaro-Padova, match che opporrà le seconde classificate dei gironi A e C. I calabresi sono reduci dal doppio successo contro il Monopoli, mentre i biancorossi hanno sofferto più del previsto contro la Juventus U23. Alle ore 21, invece, toccherà alla sorpresa Feralpisalò di Stefano Vecchi, che nel turno precedente ha eliminato la Reggiana, contro il Palermo di Silvio Baldini. Le sfide di ritorno si giocheranno domenica.