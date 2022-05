Feralpisalò ai playoff per la nona volta, di cui 5 con la formula attuale (nel 2016/17 fuori contro la Reggiana al primo turno, nel 2017/18 out contro il Catania ai quarti di finale, nel 2018/19 estromessa dalla Triestina nelle semifinali, nel 2019/20 out dal Padova al secondo turno, nel 2020/21 eliminata dall’Alessandria nei quarti di finale) e 3 tra ex I Divisione (2013/14, subito fuori contro la Pro Vercelli) ed ex II Divisione (promossa nel 2010/11 battendo in finale la Pro Patria, 1-1 all’andata allo “Speroni” e 2-1 nel ritorno al “Turina”, out in semifinale dal Legnano nel 2009/10)